شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلسطينية تحذر من التداعيات الخطيرة لمخططات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، من التداعيات الخطيرة لإعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس، وعلى أرض مطار قلنديا، وما يرافقها من اقتحامات استفزازية للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى.

» رفض مشروع

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، تشكيل اللجنة الأمريكية الإسرائيلية، لترسيم حدود كنتونات فلسطين، برئاسة السفير الأمريكي فريدمان، التي ستقضم أكثر من 40% من مساحة الضفة الغربية وتفتتها إلى مساحات معزولة وتسلخ الغور عن بقية الأرض الفلسطينية.

وأكد رفض خطة بناء خط سكة حديد من مطار اللد مباشرة إلى منطقة حائط البراق، مخترقا البلدة القديمة من خلال نفق، يؤدي إلى أسوار البلدة القديمة، مخلخلا بذلك أركان الحوض التاريخي للقدس، الذي يعبر من تحت سلوان بمنطقة وادي حلوة، مطالبا المجتمع الدولي واليونسكو بالتدخل لوقفه.

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» مخالفة للشرعية

وفي السياق، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الخرائط الأمريكية الإسرائيلية التي تحدث نتنياهو عن قرب الانتهاء من رسمها وفق ما يسمى بـ«صفقة القرن»، لن تعطي شرعية لأحد، وأن الاستيطان إلى زوال.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: «لا يمكن تحويل هذه الخرائط المخالفة لقرارات الشرعية الدولية إلى سياسة أمر واقع، وأن الخارطة الوحيدة التي يمكن الاعتراف بها والتعامل معها هي خارطة دولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».