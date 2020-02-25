شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان العراق يصوت على منح الثقة لـ«علاوي» الخميس والان نبدء بالتفاصيل

يعقد مجلس النواب العراقي جلسة استثنائية الخميس المقبل، للتصويت على منح الثقة لحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.

ويأتي هذا القرار بعد نهاية اجتماع عقدته أمس هيئة رئاسة مجلس النواب المكونة من الرئيس ونائبيه، خصص للاتفاق على تحديد موعد عقد الجلسة الاستثنائية في ضوء طلب رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي للتصويت على تشكيلته الوزارية.

وكان من المقرر أن تُعقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان أمس، إلا أن تباين وجهات النظر بين الكتل السياسية حال دون ذلك.

وتواصلت المظاهرات الرافضة للطبقة السياسية في العر اق، مع الاحتجاج على منح الثقة لعلاوي، حيث تشهد البلاد أزمة سياسية تتعلق بتشكيل حكومة جديدة.