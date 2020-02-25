شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : اصابتين جديدتين ترفع الحالات المتعرضة بفيروس كورونا إلى خمسة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المسافرتين كانتا ضمن المسافرين على متن تلك الرحلة وقد وضعتا في الحجر الصحي الإجباري ونُقلتا مباشرة من المطار إلى أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ وصولهما لأنهما تعانيان بعض أعراض المرض.
ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص وذلك للحفاظ على صحة المجتمع.
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