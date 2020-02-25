ملتقى تحدي الأمية.. منصة ملهمة لتعزيز المعرفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور حجازي إدريس، الاختصاصي الإقليمي لبرنامج التربية الأساسية في اليونسكو، إن ملتقى تحدي الأمية يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية، والأمل متجدد لوضع رؤى معاصرة في تعليم الكبار تتعدى تعلم الحروف إلى توصيل الدارسين إلى حقهم في معرفة القراءة والكتابة.

وشهد ملتقى تحدي الأمية، الذي تتواصل فعالياته حتى يوم 25 فبراير/شباط الجاري بدبي، مشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين المختصين في مجال التربية والتعليم، إضافة إلى ممثلين من منظمة اليونسكو والأمم المتحدة، من أجل الخروج بتوصيات وحلول لمحو الأمية في المنطقة العربية.

ويعد الملتقى إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة التي تسعى من خلال مبادراتها لتحقيق أهداف إنسانية سامية تتمثل في المعرفة والتنوير في المجتمعات العربية والمنطقة بشكل عام.

