شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يتهمّ مليشيات الوفاق بخرق الهدنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم الجيش الليبي، الاثنين، المليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، بخرق وقف إطلاق النار الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي، واستهداف المدنيين في الأحياء السكنية.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، في بيان، إن "المليشيات الإرهابية المعززة بعناصر الجيش التركي تخترق الهدنة وتستهدف الأحياء المدنية جنوب العاصمة طرابلس بالمدفعية الثقيلة"، مؤكدا أن وحدات الجيش "لازالت تلتزم بالهدنة ولم تقم بالرد على مصادر النيران المعروفة لديها".

وفي التفاصيل، قال مصدر عسكري من الإعلام الحربي للعربية.نت، إن المليشيات المسلحة حاولت الإثنين، قصف تمركزات السرية الثالثة للكتيبة 166 بمحور العزيزية جنوب العاصمة طرابلس، بمدافع الهاوتزر المحرمّة دوليّا، إلا أنها أخطأت هدفها وأصابت أحياء سكنية مدنية.

وتقف ميليشيات مسلحة ومرتزقة سوريين وقوات تركية إلى جانب حكومة الوفاق، لمواجهة تقدمّ قوات الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من سيطرة المليشيات.