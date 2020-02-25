شكرا لقرائتكم ترمب: فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة الأميركية.

في المقابل صرح مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، بأن العالم يجب أن يبذل المزيد من الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، ويستعد لـ "وباء عالمي محتمل".

وقال غيبريسوس إن المنظمة لا تعتبر أن الفيروس الذي أسفر انتشاره عن وفاة أكثر من 2600 شخص وصل إلى مرحلة وباء عالمي، لكنه أشار إلى أن على دول العالم "القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي محتمل".