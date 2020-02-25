اخبار العالم

مقتل ستة أشخاص على الأقل في أفغانستان رغم اتفاق خفض العنف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلن مسؤولون محليون إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب خمسة آخرون في هجوم شنته ​حركة طالبان​ في إقليم بلخ بشمال أفغانستان في اليوم الثالث من أسبوع "خفض ​العنف​".

وقالت سليمة مازاري حاكمة مقاطعة تشاهار كينت إن "مسلحي طالبان هاجموا نقطة تفتيش لقوات موالية للحكومة في المقاطعة، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص من بينهم مدني".

وبدأت فترة خفض العنف التي تستمر سبعة أيام بين مسلحي طالبان و​الولايات المتحدة​ أول أمس السبت، في انفراجه محتملة في المحادثات المستمرة منذ مدة طويلة بين المسلحين و​واشنطن​ من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع.

وينظر إلى خفض العنف على أنه اختبار لقدرة حركة طالبان على السيطرة على مسلحيها ومدى التزامهم بعملية السلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ستة أشخاص على الأقل في أفغانستان رغم اتفاق خفض العنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا