مقتل ستة أشخاص على الأقل في أفغانستان رغم اتفاق خفض العنف

اعلن مسؤولون محليون إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب خمسة آخرون في هجوم شنته ​حركة طالبان​ في إقليم بلخ بشمال أفغانستان في اليوم الثالث من أسبوع "خفض ​العنف​".

وقالت سليمة مازاري حاكمة مقاطعة تشاهار كينت إن "مسلحي طالبان هاجموا نقطة تفتيش لقوات موالية للحكومة في المقاطعة، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص من بينهم مدني".

وبدأت فترة خفض العنف التي تستمر سبعة أيام بين مسلحي طالبان و​الولايات المتحدة​ أول أمس السبت، في انفراجه محتملة في المحادثات المستمرة منذ مدة طويلة بين المسلحين و​واشنطن​ من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع.

وينظر إلى خفض العنف على أنه اختبار لقدرة حركة طالبان على السيطرة على مسلحيها ومدى التزامهم بعملية السلام.