أفادت وسائل إعلام ​إسرائيل​ية بأن "رئيس الأركان الإيطاليالجنرال بلاجيو ابراتيألغى زيارته إلى "إسرائيل" بسبب الخشية من تفشي ​فيروس كورونا​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الإيطالي ألغى زيارته إلى "إسرائيل" خشية من الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.