وزارة الصحة في سلطنة عمان تعلن تسجيل اول حالتي كورونا

اعلنت ​وزارة الصحة​ في عمان عن تسجيل أول حالتين موجبتين لمرض ​فيروس كورونا​ لمواطنتين قدمتا من ​إيران​"، مشيرة الى أن "الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت تعليق جميع رحلات ​الطيران المدني​ بين السلطنة وإيران اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر"، وذلك بحسب التلفزيون العماني الرسمي. وبذلك الإعلان، تكون مسقط ثالث دولة خليجية تسجل إصابات كورونا بعد ​الإمارات​ والكويت.

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