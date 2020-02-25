ترامب: فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة الأميركية

أعلن رئيس ​الولايات المتحدة الأميركية​ دونالد ترامب أن "​فيروس كورونا​ تحت السيطرة في الولايات المتحدة الأميركية". وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد لفتت الى أن "الولايات المتحدة "قلقة للغاية" من التأثير المحتمل لتفشي فيروس كورونا في كوريا الشمالية وإنها مستعدة لتسهيل جهود منظمات المساعدات الأميركية والدولية لاحتواء انتشار الفيروس هناك".

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