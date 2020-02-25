شكرا لقرائتكم خبر عن محامي زعيم المعارضة:التسجيلات الصوتية لوقائع الفساد بين أردوغان وبلال صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن محامي رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال أوغلو، جلال تشاليك، أكد أن التسجيلات الصوتية في الفترة 17-25 ديسمبر 2013، التي دارت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونجله بلال أردوغان صحيحة وليست مونتاجًا، وأنهم قد تسلموا تقرير الخبراء حول صحة التسجيلات، حيث كان المحامي جلال تشاليك، الذي يدافع عن كمال أوغلو في القضية التي رفعها أردوغان ضده لقوله «لقد أهديتم جميع أنحاء البلاد» مشيرًا إلى عملية الفساد في 2013، قدم إلى المحكمة التركية التسجيلات الصوتية، التي دارت بين أردوغان الذي كان وقتها رئيس الوزراء ونجله بلال أردوغان في الفترة بين 17-25 ديسمبر 2013، كدليل.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية: بناءً على هذا، تم رفع قضية ضد محامي كمال أوغلو، جلال تشاليك، بسبب دفاعه هذا، وقال تشاليك، الذي دعا الصحفيين إلى الجلسة الأسبوع الماضي، أنه سيُدلي بتصريح عقب الجلسة، واستخدم تعبير: ستحدث ضجة كبيرة.

انضم للجلسة، التي انعقدت في محكمة جنايات الأناضول بمحافظة إسطنبول التركية، العديد من أعضاء حزب الشعب الجمهوري. وأوضح تشاليك في الجلسة أن التسجيلات الصوتية هذه حقيقية، وطلب الحكم بالبراءة. وأصدرت هيئة المحكمة قرارًا بتأجيل الجلسة إلى موعد لاحق.

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وذكر تشاليك، الذي أدلى بتصريح عقب الجلسة أمام المحكمة، أن هذه القضية رُفعت ضده بسبب تقديم التسجيلات الصوتية، وقال: لقد أخذت تقرير الخبراء المتعلق بالـ7 سجلات شريطية؛ 6 منهم داروا بين رجب طيب أردوغان وبلال أردوغان، وواحد بين رجب أردوغان ورئيس إدارة الإسكان وقتها هالوك قارابال، والتقرير يقول بكل وضوح إن التسجيلات الشريطية هذه صحيحة تمامًا، وكشفنا أنه لا يوجد أي مونتاج، إذا كُنا في اليابان، كان سيُنفذ هارا كيري "هذا الفعل كان معروفا ً لدى مقاتلي الساموراي لمسح عار الهزيمة"، وتعتبر تكفير عن خطئه ودليلا عن النبل والطاعة، في كثير من الأحيان كان الساموراي يعين أحد المقربين له ليقطع رأسه بضربة سيف بعد أن يقوم ببقر بطنه بنفسه من قبل رجب طيب أردوغان، وزع تشاليك تقرير التسجيلات الصوتية، الذي قدمه للمحكمة، على الصحفيين، عقب الانتهاء من تصريحه.