بــ15 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق بمصنع "بوليمرز" للأرضيات بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، على حريق هائل نشبَّ بصالة إنتاج مصنع "بوليمرز" لصناعة الأرضيات ومنتجات المطاط بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار قطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع "بوليمرز" لصناعة الأرضيات ومنتجات المطاط، بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر، وإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ 15 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، فيما استمرت أعمال الإطفاء لنحو ساعة كاملة، قبل السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل صالة الإنتاج الخاصة بالمصنع ومساحتها 1500 متر مربع، من إجمالي مساحة المصنع المُقدرة بـ 10000متر مربع.

والتهمت النيران أغلب محتويات صالة الإنتاج دون خسائر في الأراوح أو إصابات بين العمال، فيما أفادت المعاينة الأولية بنشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بسبب سوء الأحوال الجوية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​