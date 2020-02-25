​رفع أسعار السجائر ضمن 5 قوانين أقرها البرلمان في جلسته العامة الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أقر مجلس النواب بجلسته العامة اليوم الاثنين، 5 قوانين دفعة واحدة، كان أبرزها زيادة القيمة المضافة على أسعار التبغ والسجائر، وتعديلات قانون مكافحة الإرهاب وحماية البيانات الشخصية، فيما وصل الجدل المسار بشأن الدكتور مجدي يعقوب لقبة البرلمان.

وفي هذا التقرير يرصد "الخليج 365" أبرز ما تم تحت القبة الاثنين..

- البرلمان يوافق نهائيا على قانون حماية البيانات الشخصية

وافق مجلس النواب موافقته خلال جلسته العامة، برئاسة علي عبدالعال، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، والمقدم من النائب أشرف عمارة وعُشر أعضاء المجلس في ذات الصدد،

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- رسميًا.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون "التمويل الاستهلاكي"

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

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- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون "الكيانات الإرهابية"

وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

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ننشر نص تعديلات قانون مكافحة الارهاب بعد موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضائه في جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.

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ننشر تفاصيل زيادة أسعار السجائر والمعسل بعد موافقة "البرلمان"

وافقت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

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- البرلمان يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية نهائيًا

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، نهائيًا.

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- مفيش فايدة.. عبدالعال ينتقد التفاف النواب حول الوزراء ويحذر من توقيع الأوراق

انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، محاولة عدد من النواب، الحصول على توقيع الوزراء، على الطلبات المتعلقة بدوائرهم الانتخابية، داخل قاعة المجلس، قائلا: "مفيش فايدة".

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- عبدالعال يطالب بمنح تراخيص البناء لمكاتب هندسية خارج المحليات

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن منح تراخيص البناء في تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، للمكاتب الهندسية بالمحليات تتسبب في استمرار مخالفات البناء.

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- الحكومة للبرلمان: نسعى لإحداث التوازن بين مصالح خزانة الدولة و"الممولين"

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أن الحكومة ليس لديها رغبة في تحميل ممولين المصالح الإيرادية، ومنها مصلحة الضرائب أية أعباء إضافية، إلا أنها تسعى لإحداث التوازن بين مصلحة الخزانة العامة للدولة ومصلحة الممولين.

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- البرلمان يقر عددًا من الاتفاقيات قبل رفع الجلسة العامة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة شمال سيناء، والموقع في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، إلى لجنة مشتركة من لجان النقل والمواصلات والزراعة والإدارة المحلية والعلاقات الخارجية والإسكان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، قبل رفعها.

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- علي عبدالعال: مجدي يعقوب يحظى باحترام قيادات الدولة المصرية

أشاد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، بدور الدكتور مجدي يعقوب في خدمة الوطن والإنسانية، مؤكدًا أنه يحظى باحترام كل قيادات الدولة المصرية ومن جميع المصريين

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-الحكومة للبرلمان: نسعى لإحداث التوازن بين مصالح خزانة الدولة و"الممولين"

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أن الحكومة ليس لديها رغبة في تحميل ممولين المصالح الإيرادية، ومنها مصلحة الضرائب أية أعباء إضافية، إلا أنها تسعى لإحداث التوازن بين مصلحة الخزانة العامة للدولة ومصلحة الممولين.

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وكيل البرلمان يشارك في جلسات الحوار المصري الأمريكي بواشنطن

يغادر القاهرة، محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في جلسات الحوار "المصري - الأمريكي" التي ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس 2020 بين مدينتي واشنطن ونيويورك.

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- لحين حضور المفتي.. "دينية النواب" تؤجل حسم مادتين بـ"تنظيم الأوقاف"

انتهت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، من مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، ويتبقى فقط مادتين لم يتم حسمهما وأجلتهما اللجنة لاجتماع آخر، وطلبت حضور مفتي الديار المصرية ووزير الأوقاف.

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"قوى النواب" ترفض تعديلات قانون قطاع الأعمال العام

أكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تعديلات وزارة قطاع الأعمال على القانون رقم 203 بشأن قطاع الأعمال العام، تؤثر على العاملين واللجان النقابية، وتؤدي لتقليص العضوية في الحركة العمالية المصرية.

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- الحكومة توافق على إنشاء مدينة صناعية بمحافظة السويس

أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، عن موافقة كافة الجهات المعنية على إنشاء مدينة صناعية على مساحة 40 فدان بمحافظة السويس، حيث أعلن مسئولي المحافظة عن توافر قطعة أرض مساحتها 40 فدان خارج الكتلة السكنية، وتم الانتهاء من توصيل الكهرباء والمياه لها.

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