محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- (الخليج 365):
اندلع حريق هائل في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الثالثة، بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وتعالت ألسنة النيران بشكل كبير، ما تسبب في وقوع خسائر كبيرة محتويات المصنع.
وقال أحد شهود العيان، إنه تم الدفع بعربات للمطافي والإسعاف.
كانت هذه تفاصيل خبر اللقطات الأولى من حريق مصنع في العاشر من رمضان بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.