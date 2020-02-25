اللقطات الأولى من حريق مصنع في العاشر من رمضان بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- (الخليج 365):

اندلع حريق هائل في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الثالثة، بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وتعالت ألسنة النيران بشكل كبير، ما تسبب في وقوع خسائر كبيرة محتويات المصنع.

وقال أحد شهود العيان، إنه تم الدفع بعربات للمطافي والإسعاف.