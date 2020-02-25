شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول وتناشد المواطنين الإبلاغ عن تجمعات المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلن اللواء سعيد بدره رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، في بيان رسمي الاثنين، رفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى، في نطاق عمل الشركة لمواجهة أي طارئ نتيجة الظروف الجوية السيئة.

وقال البيان إنه تم الدفع بالمعدات اللازمة للسيطرة على أي موقف قد يطرأ نتيجة الظروف الجوية التي تمر بها البلاد حاليًا، ورفع أي تجمعات من مياه الأمطار بالتنسيق مع المختصين بقطاعي شمال وجنوب سيناء وغرفة العمليات والطوارئ بالشركة، وغرفتي عمليات محافظتي شمال وجنوب سيناء.

ووجهت الشركة نداء للمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي تجمعات من المياه لسرعة التعامل معها من خلال الأرقام التالية 125 من أي تليفون أرضي أو 01090018320 من أي محمول، كما يتم تلقي شكاوى عبر تطبيق واتس آب على رقم 01090018320

وحذرت المحافظة المواطنين من عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، أثناء سقوط الأمطار.