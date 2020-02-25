سيول وأمطار غزيرة تضرب وسط سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

قال سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إن سيولًا متوسطة ضربت 3 مناطق بوسط سيناء، وهي منطقة أبو صوان التابعة لقرية وادي الحاج، ومنطقة البدع التابعة لقرية التمد، ومنقطة البيضا التابعة لقرية الكونتلا في نطاق مركز نخل بوسط سيناء، موضحًا أن أشد السيول الثلاثة كان سيل منطقة التمد.

وأضاف فرج أن حالة الطقس في وسط سيناء، مازالت متقلبة تشهد سقوط أمطار ما بين شديدة ومتوسطة، وتم تشكيل غرفة عمليات ومتابعات مستمرة مع جميع التجمعات البدوية للاطمئنان على حالة الطقس.

وكشف فرج، عن أن منازل المواطنين بمنقطة أبو صوان، تضررت من جراء سقوط الأمطار خاصة المنازل الخشبية والعشش وتم فتح مدرسة أبو صوان بالقرية لأيواء المتضررين، وفي ضوء ذلك تقرر تجهيز قافلة إغاثة ووفد كبير يضم إدارات الصحة والتعليم والتضامن والشباب والرياضة للتوجه صباح اليوم الثلاثاء لقرية أبو صوان المتضررة لتقديم مساعدات وأعانات عينية للأهالي المتضررين تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. ​