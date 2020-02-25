"التعليم" تصدر ضوابط إعادة تعيين العاملين في المدارس والإدارات التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاثنين، قرارًا وزاريًا، بإعادة تعيين العاملين في المدارس والإدارات والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة.

وأكدت الوزارة أنه يجوز إعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالي، أثناء الخدمة بإحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف، بشرط أن تكون المؤهلات التي حصلوا عليها متطلبة لشغلها، ويكون التعين على وظيفة معلم أو ما يعادلها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها.

وأوضحت الوزارة أنه لا تشمل قرارات إعادة التعيين في وظيفة معلم، شاغلي وظائف المعلمين أو ما يعادلها المستثنين من الشروط الواردة بالمادة 72 من القانون 155 لسنة 2007 ممن حصلوا على مؤهل عالي أثناء الخدمة لكن يتم إدراج مؤهلاتهم العليا بملفات خدمتهم وتسجيلها بصحف الأحوال الخاصة بهم ويحق لهم التقدم لشغل وظائف التوجية الفني ووكيل ومدير مدرسة ووكيل ومدير إدارة تعليمية.

وشددت الوزارة على أنه تلغي قرارات إعادة تعيين شاغلي وظائف المعلمين المنصوص عليها بالمادة 71 من القانون 155 لسنة 2007 ممن حصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وتتم إعادة تعيينهم علي وظيفة معلم ويعاد تسكينهم على نفس الوظيفة التي يشغل زملاءهم الذين لم يتم إعادة تعيينهم في نفس تاريخ شغل زملائهم لها، ويتم ذلك عن طريق الحصر في كل مديرية على حدى، كما يتم اعتماد ذلك من المحافظ المختص ثم القيام بإخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين بالكشوف المعتمدة الخاصة بهذا الشأن في موعد أقصاه تسعين يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.

Advertisements

وحددت الوزارة الشروط اللازمة، وهي:

1- وجوب الحصول على مؤهل عالي من كليات التربية أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.

2- أن يكون هناك وظائف خالية بالمديرية التعليمية، وموافقة وزير المالية، بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

3- الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

