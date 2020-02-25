متحدث الوزراء: قرار تعطيل الدراسة يشمل الطلاب والمعلمين وأساتذة الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات اليوم الثلاثاء، على مستوى الجمهورية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، يشمل المعلمين وأساتذة الجامعات وليس الطلاب فقط، قائلًا: "اليوم عطلة مثل يوم الجمعة".

وأصدر مدبولي، قرارًا بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات اليوم الثلاثاء، على مستوى الجمهورية، لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت فرص سقوط الأمطار بكثافة غدا على عدد كبير من المحافظات.