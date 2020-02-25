محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات اليوم الثلاثاء، على مستوى الجمهورية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، يشمل المعلمين وأساتذة الجامعات وليس الطلاب فقط، قائلًا: "اليوم عطلة مثل يوم الجمعة".
وأصدر مدبولي، قرارًا بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات اليوم الثلاثاء، على مستوى الجمهورية، لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت فرص سقوط الأمطار بكثافة غدا على عدد كبير من المحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الوزراء: قرار تعطيل الدراسة يشمل الطلاب والمعلمين وأساتذة الجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.