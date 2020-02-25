غدا الثلاثاء.. جلسة استئنافية لمحاكمة أستاذ تارودانت

من المرتقب، أن تعقد محكمة الاستئناف في مدينة أكادير، يوم غد الثلاثاء، الجلسة الثانية من ملف محاكمة الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة له في مجموعة مدارس “أورير” الواقعة في جماعة “بونرار”.

وكانت الغرفة الابتدائية في محكمة تارودانت قد أدانت، نهاية شهر يناير الماضي، الأستاذ بوجمعة بودحيم بعشرة أشهر حبسا (ستة أشهر حبسا نافذة، وأربع موقوفة التنفيذ)، وتعويض مدني قدره أربعين ألف درهم لفائدة الضحية، بجنحة “الضرب والجرح في حق طفل من طرف شخص له سلطة عليه، وفقا لمقتضيات المادة 404 من القانون الجنائي”.

ولجأ كل من دفاع التلميذة مريم، والأستاذ المذكور إلى استئناف الحكم. وتتهم أسرة التلميذة مريم، البالغة من العمر 8 سنوات، الأستاذ بوجمعة بتعنيفها، في مجموعة مدارس “أورير” بجماعة “بونرار” بتارودانت، فيما ينفي الأخير الاتهامات الموجهة إليه جملة، وتفصيلا