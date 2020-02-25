ستاد_القاهرة_للرجال_فقط: الزمالك ينسحب من مواجهة الأهلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انسحب نادي الزمالك الإثنين، من مباراة القمة المصرية مع نادي الأهلي، والتي كانت من المفترض أن تُعقد في ستاد القاهرة الدولي، بعد أن تذرّع الزمالك بالأمطار لعدم الحضور إلى الملعب، في خطوة أسِف لها الاتحاد المحلي وتعهد بتطبيق القوانين حيالها.

وأثار عدم حضور نادي الزمالك للمباراة، الضجة وتسارعت منشورات الهزل والسخرية من خلال مقاطع فيديو تداولها المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب المصري محمود فرج، على صفحته في "فيسبوك"، ساخرًا من الموقف.

وأشار الشاب أحمد رشدي من خلال صفحته على موقع "تويتر"، إلى مصدر أرشيفي من جريدة مصريّة من عام 1999، مدعيًا بتشابه الموقف حيث انسحب نادي الزمالك من المباراة أيضًا حينها.

وبقي مصير المباراة على المحك بعد العقوبات التي شملت إيقاف لاعبَين حتى نهاية الموسم هما محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي حاليا والزمالك سابقا، وإمام عاشور (الزمالك) وغيرها بحق لاعبين وإداريين.

وأبدى مجلس إدارة الأهلي الأحد نيته التقدم بشكوى ضد الجنايني إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما رفض مجلس إدارة الزمالك ورئيسه المثير للجدل مرتضى منصور مواصلة الدوري. لكن كما حصل مرارًا سابقة، عاد الزمالك عن قراره، وأعلن خوض اللقاء لكن بتشكيلة من اللاعبين الناشئين.

ونشر حساب باسم "الأهلاوي" على موقع "تويتر"، جملة ساخرة من ادعاء الفريق كون الحافلة تعطّلت.

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وكان الموعد محددا عند السابعة والنصف بالتوقيت المحلي، لكن الاتحاد أخّره ساعة واحدة في انتظار وصول الزمالك إلى الملعب. وبرر مسؤولون في الزمالك التأخر بتعطل الحافلة التي تقلهم.

رسم الغياب مشهدا أشبه بلقطات من فيلم سينما صامت: مدرجات خالية (بقرار أمني) تحت أمطار متساقطة، لاعبو الأهلي يقومون بتمارين إحماء ومدربهم السويسري رينيه فايلر يتواصل من حين لآخر مع الحكام.

حل الموعد الجديد، وأطلق الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا صافرات فصلت بينها نحو 20 دقيقة: وقف للأولى لاعبو الأهلي بمفردهم دقيقة صمت حدادا على الأمين العام السابق للاتحاد الإفريقي عمرو مصطفى الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض، والثانية لإعلان انطلاق مباراة لا منافس فيها، والثالثة لإنهائها بعد انقضاء الفترة الزمنية القانونية.

(صفحة نادي الأهلي على فيسبوك)

وصل طاقم التحكيم والأهلي إلى الستاد الأكبر في العاصمة المصرية قبل موعد المباراة، بينما تأخرت حافلة الزمالك. وأشارت قناة "أون سبورت" المصرية الناقلة لمباريات الدوري، أن تأخر الزمالك سببه تعطل الحافلة التي تقل اللاعبين في منطقة وسط البلد بالعاصمة المصرية.

وفي اتصال هاتفي مع القناة، قال المدير الفني لفريق الناشئين في الزمالك أحمد عبد المقصود "أمضينا ثلاث ساعات في الطريق، وزحمة كبيرة، والحافلة تعطلت فوق 6 أكتوبر"، في إشارة إلى جسر رئيسي في القاهرة.

وأضاف "نزلنا إلى الشارع (من الحافلة) والأمن معنا. حاولوا فتح الطريق. نتقدم قليلا ونعاود التوقف"، لكنه أمل في التمكن من بلوغ الملعب.

لكن في الحقيقة لم يحصل ذلك، وأظهرت لقطات "أون سبورت" الحافلة تعود إلى مقر النادي خالية من اللاعبين، بعد حديث عن مغادرة كل منهم بمفرده.