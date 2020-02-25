إسرائيل تقرر إغلاق كافة المعابر مع قطاع غزة والمجال البحري كليا قبالة شواطئ القطاع

الإثنين 24 فبراير 2020

صورة أرشيفية Advertisements

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إغلاق كافة المعابر مع قطاع غزة بما فيها معبر بيت حانون شمال القطاع وكرم أبو سالم جنوبه، وإغلاق المجال البحري كليا قبالة شواطئ القطاع.



وقال الجيش في بيان: "إننا نشهد في اليومين الأخيرين تصعيداً أمنياً وأحداث عنف وإرهاب وإطلاق قذائف باتجاه إسرائيل والتي تقوم بتنفيذها الجهات الإرهابية في قطاع غزة وفي مقدمتها الجهاد الإسلامي. هذه المنظمة الإرهابية وقادتها الإرهابيون يقودون مرارا وتكرارا قطاع غزة وسكانه إلى الهاوية ويقودونهم إلى الضياع. ومن خلال أعمالهم العنيفة وغير المسؤولة، لا يحققون شيئًا سوى الدمار والخراب على القطاع وسكانه، وتقويض الاستقرار في المنطقة".

وأضاف البيان: " في ضوء خرق الهدوء وزعزعة الوضع الأمني، وفي ضوء الاعتبارات الأمنية، سيتم إغلاق معبر إيرز على الفور أمام المرور، بما في ذلك مرور الآلاف من التجار ورجال الأعمال الذي سوف يُحظر من الآن. كما وسيتمّ إغلاق معبر كيرم شالوم إعتبارا من يوم غد وإلغاء مساحة الصيد كلياً حتى إشعار آخر.