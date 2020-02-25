شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة تحذر من وباء عالمي محتمل بسبب «كورونا المستجد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شدد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الإثنين، أن على العالم أن يبذل المزيد من الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وأن عليه الاستعداد لـ”وباء عالمي محتمل”.

وقال غيبريسوس إن المنظمة لا تعتبر أن الفيروس الذي أسفر انتشاره عن وفاة أكثر من 2600 شخص وصل إلى مرحلة وباء عالمي، لكنه أشار إلى أن على دول العالم “القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي محتمل”.