مقاتلات التحالف تستهدف عناصر حوثية وآليات عسكرية في صنعاء (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة نهم التابعة للعاصمة صنعاء، ضمن عمليات إسناد الجيش الوطني اليمني.
ووثق مقطع فيديو لحظة استهداف عربة عسكرية بها عناصر حوثية ومحملة بالأسلحة بصاروخ أطلقته طائرة تابعة للتحالف.
كما ظهر خلال المقطع، استهداف مقاتلات التحالف لآلية عسكرية ومستودع أسلحة وعتاد، حيث تكبدت ميلشيا الحوثي خسائر فادحة في العتد والعتاد.
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