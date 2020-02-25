الصحة النيابية: رصد حالتين يشتبه باصابتهما بفيروس كورونا في مستشفى اليرموك

كشف عضو في لجنة الصحة النيابية، اليوم الاثنين، عن رصد حالتين يشتبه باصابتهما بفيروس كورونا في مستشفى اليرموك ببغداد.
وقال النائب جواد الموسوي، في حديث لـ الخليج 365، إنه تم رصد حالتين يشتبه باصابتهما بفيروس كورونا في مستشفى اليرموك، مبينا أن الحالتين حاليا قيد الاجراءات الطبية والحجر الصحي وأخذ العينات التوكيدية.
وكانت دائرة صحة الكرخ قد نفت في وقت سابق اليوم الاثنين، تسجيل اصابات بفيروس كورونا في مستشفى اليرموك، ودعت الى توخي الدقة في نقل الاخبار.
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