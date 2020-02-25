بالصور.. اصابة آمر فوج بالحشد في تفجير بالكرمة

افاد مصدر امني، الاثنين، بان آمر فوج بحشد الكرمة اصيب بتفجير في القضاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة لاصقة كانت موضوعة اسفل عجلة يستقلها آمر الفوج الرابع في حشد الكرمة المقدم سهيل الدليمي، انفجرت مساء اليوم، لدى مروره على الطريق العام في مدينة الكرمة (١٣كم شرق الفلوجة)، ما ادى الى اصابته في الحال".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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