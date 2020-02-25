اصدر قائد شرطة النجف العميد فائق فليح حسن سكر الفتلاوي عدة تعليمات للأجهزة الأمنية، للوقاية من مخاطر فايروس كورونا.
وتضمنت التعليمات:
١-تاجيل جميع الدورات في مركز التدريب وإيقاف التدريب في جميع التوابع لمدة خمسة عشر يوم واعادت جميع المتدربين إلى دوائر هم كاجراء احتراري.
٢-الغاء التعداد الصباحي في جميع توابع شرطة المحافظة والاكتفاء بالبصمة الإلكترونية حتى إشعار ومنع اي تجمع للاجهزه الأمنية.
٣ - إلزام جميع الضباط والمنتسبين والمراجعين من المواطنين لشرطة المحافظة بارتداء الكمامات والالتزام الحرفي بالتعليمات الصادرة من دائرة الصحة فيما يتعلق بالاحتياطات واستخدام المعقمات في جميع مقرات شرطة المحافظة.
٤-دعوة الجميع من مؤسسات ووسائل إعلام ومنظمات مجمتع مدني ونقابات وغيرها للقيام بحملة توعية للمواطنين ودعم الفرق الصحية بكل شي من اجل أداء واجبها للوقاية من فايروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر للوقاية من مخاطر فايروس كورونا.. قائد شرطة النجف يصدر عدة تعليمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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