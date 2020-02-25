شهد: لا يوجد مدرب في العراق منح اللاعبين المغتربين فرصة مثلي

2020-02-24 | 21:45
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اكد مدرب فريق الكرة بنادي الشرطة والمنتخب الاولمبي السابق، عبد الغني شهد، أنه لا يوجد مدرب في العراق منح اللاعبين المغتربين فرصة مثلي.
واوضح "بعض المشاكل الادارية حالت دون التحاق عدد من اللاعبين بالمنتخب في نهائيات آسيا"، مشيراً إلى ان "معسكر تركيا شهد تواجد 13 لاعباً، لكن من كان يستحق تمثيل العراق كانوا 3 فقط".
واكمل أن "غياب لؤي العاني عن المنتخب تسبب بخسارة للمنتخب الاولمبي وخطوة تعاقده مع القوة الجوية ستكون مفيدة للاعب وسيتمكن من حل مشكلته الادارية التي حالت دون التحاقه بالاولمبي".
واضاف "بالاضافة الى لؤي العاني، فإن الاولمبي خسر جهود اللاعبين احمد حسن ومهند جعيص، فهؤلاء كانوا سيشلكون اضافة كبيرة بالنسبة لنا".
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