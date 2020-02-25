الصحة: لا توجد اي حالة مصابة بكورونا مؤكدة باستثناء ما اعلن اليوم بالنجف

اكدت وزارة الصحة، الاثنين، انه لا توجد اي حالة مصابة بكورونا باستثناء ما اعلن اليوم بالنجف.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث لـ الخليج 365، انه "لا توجد اي حالة مؤكدة اخرى غير ما اعلناه اليوم في النجف".
وقد اشارت مديرية صحة النجف في وقت سابق باصابة شخص في المدينة القديمة مما تطلب استنفار عام في دوائر المحافظة الصحية والطبية للتأكد من عدم انتشاره في مناطق اخرى.
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