السودان تفتح التحقيق بشأن جوازات السفر الممنوحة في عهد البشير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

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قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الاثنين، التحقيق في الجوازات السفر الممنوحة للأجانب، والتجاوزات في منح الجوازات الدبلوماسية والعادية.



ووجه اجتماع لمجلس الأمن والدفاع بالقصر الرئاسي في الخرطوم، اليوم الاثنين، وزارة الداخلية، بمراجعة كافة الجوازات التي منحت للأجانب خلال عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، والتحقيق حول التجاوزات التي صاحبتها على مستوى الجوازات الدبلوماسية والعادية.

ومنحت السلطات إبان حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، جوازات سفر وجنسيات لأجانب على نحو كثيف، وأصبح من السهل حمل الجواز السوداني لأي جنسية في العالم بمقابل مادي ينشط نافذون في تجارته بحماية من مقربين من رأس الدولة.