روسيا تنفي تنفيذها ضربات في إدلب السورية‎

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفت وزارة الدفاع الروسية تقريرا للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن قيام قواتها الجوية بتنفيذ ضربات على تجمعين سكنيين في محافظة إدلب السورية، يوم الإثنين.



وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة ”انترفاكس“ الروسية للأنباء نقلا عن الجيش الروسي أن تركيا عادت إلى الدوريات المشتركة مع روسيا في شمال سوريا.

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