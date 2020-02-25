السعودية تحذر مواطنيها في إيطاليا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

الخليج 365

أصدرت السفارة السعودية في إيطاليا تحذيراً للمواطنين السعوديين المتواجدين بإيطاليا.

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وبحسب موقع "عكاظ" السعودي أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في إيطاليا تنبيها عبر حسابها على موقع "تويتر" بناءً على ما صدر عن الحكومة الإيطالية بشأن الحالات المسجلة للمصابين بفيروس كورونا في الأقاليم الشمالية (Lombardia, Veneto, Piemonte) وعزل تلك البلدات التي انتشر فيها الفيروس (Cadogno, Casalpusterlengo, Vò Euganeo).

وبناء عليه أهابت السفارة بالمواطنين بعدم السفر إلى تلك البلدات وأخذ الحيطة والحذر واتباع إجراءات السلامة.

وأضافت السفارة أنه بالإمكان التواصل على هاتف الطوارئ الخاص بشؤون السعوديين أو على البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة.

وقال رئيس هيئة الحماية المدنية الإيطالية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن شخصا خامسا توفي في إيطاليا إثر إصابته بفيروس كورونا، حسب وكالة "رويترز".