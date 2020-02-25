سياسي إسرائيلي متطرف يدعو لقتل 50 فلسطينيا مقابل كل صاروخ‎ من غزة

دعا إيتمار بن غافير، زعيم حزب "عوتسما يهوديت" (يمين متطرف)، إلى قتل 50 فلسطينيا مقابل كل صاروخ يتم إطلاقه من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
واعتبر بن غافير في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه "يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تسمح للجيش بحرية العمل، يجب أن يقتل 50 إرهابيا مقابل كل صاروخ يتم إطلاقه".
وأضاف زعيم الحزب أن "شعب الجنوب يعيش في خوف، الحكومة لا تراهم، إنهم مواطنون من (الدرجة الثانية)، يعيدون بناء حياتهم في حياة ما بعد الصدمة".
وفي وقت سابق مساء الاثنين، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استمرار القصف على قطاع غزة.
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