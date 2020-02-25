سياسي إسرائيلي متطرف يدعو لقتل 50 فلسطينيا مقابل كل صاروخ‎ من غزة

دعا إيتمار بن غافير، زعيم حزب "عوتسما يهوديت" (يمين متطرف)، إلى قتل 50 فلسطينيا مقابل كل ​صاروخ​ يتم إطلاقه من ​قطاع غزة​ باتجاه إسرائيل.

واعتبر بن غافير في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، بأنه "يتعين على ​الحكومة الإسرائيلية​ أن تسمح للجيش بحرية العمل، يجب أن يقتل 50 إرهابيا مقابل كل صاروخ يتم إطلاقه".

وأضاف زعيم الحزب أن "شعب ​الجنوب​ يعيش في خوف، الحكومة لا تراهم، إنهم مواطنون من (الدرجة الثانية)، يعيدون بناء حياتهم في حياة ما بعد الصدمة".

وفي وقت سابق مساء الاثنين، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين ​نتنياهو​، استمرار القصف على قطاع غزة.