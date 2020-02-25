الطيران المدني الكويتي: توقيف الرحلات من والى كوريا الجنوبيه وتايلاند و إيطاليا

أعلنت إدارة ​الطيران المدني​ في ​الكويت​ عن "إيقاف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من ​كوريا​ الجنوبيه و​تايلاند​ و​إيطاليا​". وكانت قد أعلنت السلطات الكويتية عن "توقيف جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق بسبب كورونا"، بعد إعلانوزارة الصحة الكويتية عن "ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 5 بعد تسجيل إصابتين جديدتين ضمن رحلة قادمة من إيران".

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