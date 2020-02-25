المرصد: مقتل تسعة عناصر من قوات النظام السوري بقصف تركي في شمال غرب سوريا

قُتل تسعة عناصر من قوات ​النظام السوري​ بقصف تركي في شمال غرب ​سوريا​ الإثنين في يوم دامٍ سجّل فيه سقوط 94 قتيلاً في صفوف طرفي القتال الدائر في محافظة إدلب بين قوات النظام والفصائل المسلّحة المناهضة له، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن أربعة عناصر من قوات النظام السوري قُتلوا قرب بلدة النيرب، فيما قُتل خمسة آخرين قرب مدينة السراقب.