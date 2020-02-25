سقوط قذيفة بأراض زراعية بريف القرداحة مصدرها الجماعات المسلحة ولا اصابات

افادت وسائل اعلام سورية عن سقوط ​قذيفة​ صاروخية بأراض زراعية بريف ​القرداحة​ مصدرها ​الجماعات المسلحة​، دون ورود أنباء عن أضرار أو إصابات. وفي السياق، ذكرت وكالة "سانا" بأن صوت الانفجارين اللذين سمع دويهما في ​ريف اللاذقية​ ناتج عن اعتداءات إرهابية بالقذائف مصدرها ​ريف إدلب​.

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