وزير الري السوداني: واشنطن سلمتنا مسودة اتفاق حول آلية ملء وتشغيل سد النهضة

أعلن وزير الري ​السوداني​، ياسر عباس، أن "​واشنطن​ سلمت ​الخرطوم​ و​القاهرة​ و​أديس أبابا​، مسودة اتفاق، حول آلية ملء وتشغيل "​سد النهضة​" الذي تجري حوله مفاوضات بين الدول الجارة الثلاث"، موضحاً انه "تم الاتفاق على 90% من القضايا، وخاصة الرئيسية منها بخصوص الملء والتشغيل، وما تبقى من نقاط تعد بسيطة وفنية"، موضحاً ان "المسودة تعتبر ثمرة تفاوض استمر أعواما بين الدول الثلاث".

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