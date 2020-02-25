بيرس: على إيران وقف دعم المجموعات المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط

أشارت مندوبة ​بريطانيا​ ​الدائمة لدى ​الأمم المتحدة​ كارين بيرس الى أنه "على ​مجلس الأمن​ أن يتحد حول إدلب"، موضحة أن "العملية السياسية ب​اليمن​ تحتاج لدعم الجميع وعلى الأمم المتحدة إجراء تقييم لمعرفة الاحتياجات باليمن و​سوريا​".

وأكدت بيرس، في حديث لقناة "الحدث"، أنه "لا بد من تنفيذ قرارات مجلس الأمن حول ​ليبيا​ وإنجاح مهمة مراقبة حظر توريد ​السلاح​ إلى ليبيا"، لافتة الى أن "إرسال قوات أممية إلى ليبيا أمر مطروح، وعلى فريقي النزاع الليبي دعم المبعوث الأممي".

ورأت أنه "على ​إيران​ وقف دعم المجموعات المزعزعة للاستقرار في ​الشرق الأوسط​، ونود من إيران التوجه للمسار الصحيح، ونحن ننظر إلى ​العراق​ بعين من القلق ونود عودته للاستقرار ".