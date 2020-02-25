بيرس: على إيران وقف دعم المجموعات المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط

أشارت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس الى أنه "على مجلس الأمن أن يتحد حول إدلب"، موضحة أن "العملية السياسية باليمن تحتاج لدعم الجميع وعلى الأمم المتحدة إجراء تقييم لمعرفة الاحتياجات باليمن وسوريا".
وأكدت بيرس، في حديث لقناة "الحدث"، أنه "لا بد من تنفيذ قرارات مجلس الأمن حول ليبيا وإنجاح مهمة مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا"، لافتة الى أن "إرسال قوات أممية إلى ليبيا أمر مطروح، وعلى فريقي النزاع الليبي دعم المبعوث الأممي".
ورأت أنه "على إيران وقف دعم المجموعات المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، ونود من إيران التوجه للمسار الصحيح، ونحن ننظر إلى العراق بعين من القلق ونود عودته للاستقرار ".
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