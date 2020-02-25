أكدت ​السفارة السعودية​ في ​إيطاليا​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "بناءً على ما صدر عن ​الحكومة​ الإيطالية بشأن الحالات المسجلة للمصابين ب​فيروس كورونا​ في الأقاليم الشمالية (Lombardia، Veneto، Piemonte) وعزل تلك البلدات التي انتشر فيها الفيروس (Cadogno، Casalpusterlengo، Vò Euganeo)"، نطلب من المواطنين "بعدم السفر إلى تلك البلدات وأخذ الحيطة والحذر واتباع إجراءات السلامة"، موضحة انه "بالإمكان التواصل على هاتف الطوارئ الخاص بشؤون السعوديين أو على البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة".

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كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية بإيطاليا: لعدم السفر إلى المدن التي سجلت اصابة بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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