أفادت وسائل إعلامية بأن "الفصائل الفلسطينية وافقت على الطلب المصري بوقف إطلاق النار في تمام الساعة العاشرة مساء".
وكانت قد أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في بيان، أنها "أنهت ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق"، واعدة "شعبنا وأمتنا بأن تستمر في جهادها وترد على أي تماد من قبل الاحتلال على أبناء شعبنا وأرضنا".
هذا وأعلنت سرايا القدس في وقت سابق عن " قصفها المستوطنات الاسرائيلية برشقات صاروخية بعد ظهر اليوم، ردا على مقتل اثنين من قادة الحركة جراء غارة إسرائيلية على ضواحي العاصمة السورية دمشق".
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