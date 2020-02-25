تجدد إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي بغلاف غزة

أفادت مصادر صحفية عن تجدد إطلاق ​الصواريخ​ باتجاه إسرائيل بعد استئناف طائرات الاحتلال الغارات على ​قطاع غزة​. تجدر الإشارة إلى أن ​الإذاعة الإسرائيلية​ أعلنت في وقت سابق عن سقوط أكثر من 50 صاروخاً على المستوطنات المحيطة في قطاع غزة.

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