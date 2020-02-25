كميل ابو سليمان: موقفي واضح ضد الدفع لحاملي السندات وأفضل الدفع للبنانيين

اشار الوزير السابق ​كميل ابو سليمان​ الى انه تربطه علاقة قديمة مع ​وزير المالية​ ​غازي وزنة​، وقد طلب مني استشارات قانونية، وقد قدمت الاستشارات مجانا ريثما يتم اختيار مكتب محاماة، واكد انه عارض دفع استحقاق اليوروبوند في تشرين الفائت لأنها أموال اللبنانيين فاندلعت حملة ضدي حينها من الأشخاص المتضررين من مواقفي، ويجب دفع الاموال للشعب اللبناني وصغار المودعين.

واوضح ابو سليمان في حديث تلفزيوني، انه قدم عرضا للدولة اللبنانية اقل كلفة من باقي العروضات، وانا لدي خبرة منذ العام 1995. واكد ان مواقفه علنية وضد موقف ​جمعية المصارف​، ولو اردت مراعاة مصالحي الشخصية كنت اتخذت موقف مضاد لموقفي الحالي.

وذكر بأنه يتكلم بإسمه الشخصي، ولم يسأل القوات اللبناني ولا القوات تتدخل بعمله المهني، وانا متطوع بخدمة لبنان والمودعين، والاكيد ان توجهي العام قريب جدا من ​القوات اللبنانية​، ولا زلت احضر اجتماعات تكتل ​الجمهورية القوية​. وشدد على انه لا يوجد حل سوى عدم الدفع، لان هناك اولويات اخرى في البلد، ويجب عدم استسهال عواقب عدم الدفع، واوضح بأنه نصح الحكومة لاخذ راي حكومة محكم قبل اتخاذ اي قرار.