سليم عون: بيت التيار الوطني من صخر أما بيوتهم كلهم فمن زجاج وعلى الرمال مبنية

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ الى انه "نسي الحاقدون ​الأزمة​ التي نمرّ بها، نسيوا كل مشاكلنا وما نتخبط به، نسيوا وجع الناس، وإستفاقوا على مبنى التيار، همّهم الوحيد. تناسوا الوقائع وإختلقوا الأكاذيب".

ولفت عون في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "يبقى بيتنا، بيت ​التيار الوطني الحر​ من صخر وعلى الصخر نبنيه، أما بيوتهم كلهم، كلن يعني كلن، فمن زجاج وعلى الرمال مبنية".