سليم عون: بيت التيار الوطني من صخر أما بيوتهم كلهم فمن زجاج وعلى الرمال مبنية

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون الى انه "نسي الحاقدون الأزمة التي نمرّ بها، نسيوا كل مشاكلنا وما نتخبط به، نسيوا وجع الناس، وإستفاقوا على مبنى التيار، همّهم الوحيد. تناسوا الوقائع وإختلقوا الأكاذيب".
ولفت عون في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "يبقى بيتنا، بيت التيار الوطني الحر من صخر وعلى الصخر نبنيه، أما بيوتهم كلهم، كلن يعني كلن، فمن زجاج وعلى الرمال مبنية".
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