راوول نعمة: قرار الدفع او عدمه لم يتخذ بعد لانه لم نحصل على كل المعطيات

اشار وزير ​الاقتصاد​ ​راوول نعمة​ الى انه بعد 30 سنة من الوعود المتكرّرة، حان الوقت الآن للعمل وأعتقد أن كل السياسيين يريدون أن تنجح هذه الحكومة لكن علينا أن نبرهن أننا سنقوم فعلاً بالإصلاحات. وشدد على ان الاصلاحات تحتاج الى بعض الوقت كي يتم اقرارها، واذا اقرينا استقلالية ​القضاء​ نكون قد قمنا بإنجاز.

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر نعمة انه "لا وقت لدينا للاتيان بحكومة أخرى لأن ​لبنان​ لا يتحمل اقتصاديا". واوضح ان قرار الدفع او عدمه لم يتخذ بعد لانه لم نحصل على كل المعطيات، واليوم يتم دراسة الموقف واعتقد انه سيتم استهلاك كل الوقت. واكد انه لم يتم اختيار مستشار مالي حتى ​الساعة​.

واكد نعمة انه تكنوقراط ويبتع للدولة اللبنانية، وهذا ما رأيته في ​الحكومة اللبنانية​، واليوم هو وقت الاقتصاد للبنان لانه يجب انقاذ البلد من الازمة الاقتصادية. اضاف " أريد أن أنجح كي ينجح لبنان للخروج من ​الأزمة​ وكما يقال أنا من حصة ​التيار الوطني الحر​ لكن أنا "تكنوقراطي" وكل حياتي لم أقبل أن أكون منتمياً إلى أي حزب". وتابع قائلا "أنا لم أشارك في ​الثورة​ لأنه وفي خضمها كنت مع موظفي المصرف الذين حرصوا طوال الوقت على تعبئة الصراف الآلي بالأموال لمساعدة الناس". اضاف "قدمت استقالتي من المصرف الذي كنت أعمل فيه حين أصبحت وزيراً".

واوضح بأن "اللقاء مع وفد الصندوق الدولي كان بناء جداً، والمهم اليوم إنجاز خطة إنقاذ قبل 9 آذار وخطة أخرى شاملة ستتطلب وقتاً أطول حتماً". ولفت الى انه لا أحد مستعد لاعطاء لبنان أي مبلغ من دون اصلاحات.

ولفت الى ان المواطن يستطيع العمل مع الوزارة بشكل كبير، ويستطيع المواطن تقديم معلومات عن المخالفات عبر الموقع الالكتروني او عبر الـ1739. ولفت الى انه في موضوع الخبز يجب القيام بالحسابات الدقيقة وبعدها يصدر سعر ربطة الخبز، واكد انه مستعد للتعاون مع نقابة الافران.

