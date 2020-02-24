شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: تميم يعرّض القطريين للهلاك لإرضاء "طهران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن انتشار فيروس "كورونا" في إيران أصبح أمرًا واقعًا، ورغم القرارات الحاسمة التي اتخذتها جميع الدول للحفاظ على مواطنيها، إلا أن النظام القطري يضع مصلحة طهران فوق مصلحة الشعب نفسه، حيث قررت الخطوط الجوية القطرية إخضاع الركاب القادمين من إيران لحجر صحي لمدة 14 يومًا، والتكفل بعلاجهم على نفقة الحكومة، وذلك بدلًا من منع السفر من وإلى إيران، ورغم أهمية وجود حجر صحي للمواطنين القطريين، وتكلفته المرتفعة إلا أن النظام القطري فضَّل أن تكون الأولوية للإيرانيين.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن الكويت أعلنت اكتشاف 3 حالات قادمة من إيران حاملين للفيروس الخطير، وكذلك وفاة مواطن أميركي أثناء وجوده في طهران، وقيام معظم دول العالم بوقف الرحلات من وإلى إيران حتى حلفاء طهران في تركيا أغلقوا الحدود خوفًا على شعوبهم، إلا أن أمير قطر تميم بن حمد يعرّض الشعب بالكامل للهلاك حتى يكسب وُدّ قادته في إيران، مفضلًا العلاقات السياسية على حماية المواطنين.

وفى وقت سابق أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن أفراد آل ثاني الحاكمة في قطر، يواصلون ارتكاب المزيد من جرائمهم سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، والتي كان آخرها ما فعله خالد بن حمد آل ثاني شقيق أمير قطر، حيث تورط في واقعة اعتداء وحشي واغتصاب صديقة ممرض أمريكى، حيث لم يتوقف شقيق تميم بن حمد عند هذا الحد، ولكنه تورط بمطاردة المحامية ريبيكا كاستانيدا، بواسطة مجهولين، حيث قاموا بتتبع ومراقبة تحركاتها، وهو الأمر الذي دفع المحامية الأميركية للتغريد عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، بأنها غير خائفة من تلك المطاردات ولم يتم ترهيبها.

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وذكر الموقع التابع للمعارضة القطرية المحامية "كاستانيدا"، تعد وكيلة الأمريكيين ماثيو بيتارد وماثيو اييندي، وقد عملا مع الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، وقدّمت دعوى باسمهما أمام محكمة اتحادية في فلوريدا وطلبت باسمهما تعويضات وأجورًا من الشيخ خالد آل ثاني وشركات تعمل باسمه.