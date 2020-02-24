مصرع عامل اصطدم ببريمة حفر بئر جوفي بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي عامل مصرعه، مساء اليوم الإثنين، إثر اصطدامه بجسم صلب خلال عمله بحفر بئر جوفي بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بمصرع عامل حفر في مستشفى الداخلة العام.

تبينت وفاة محمد محمود الشرقاوي (35 سنة) نتيجة هبوط حاد الدورة الدموية والتنفسية، إثر اصطدام بجسم صلب (عمود كردان بريمة حفر آبار)، خلال عمله بحفر بئر جوفي في منطقة عزب القصر بمركز الداخلة.

جرى نقل العامل إلى مستشفى الداخلة العام مصابًا، إلا أنه توفي داخل غرفة الاستقبال بمستشفى الداخلة العام، وأودع جثمانه مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.​