الكويت تعلن تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، مساء اليوم الاثنين، تأكيد إصابة مسافرتين وصلتا على متن الرحلة القادمة من مدينتي طهران وقم بإيران، بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، ليصل عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس إلى خمس حالات.
قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين وقف الاحتفال بالأعياد الوطنية الشعبية بسبب فيروس كوروناالمستجد حتى إشعار آخر.
صرح بذلك وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري اليوم الاثنين.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، صباح اليوم، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مشهد في الجمهورية الإسلامية الإيرانيةأسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
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