ارتفاع الحالات المصابة بكورونا في الكويت لخمس حالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عبر حسابها على تويتر وصول عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد إلى 5 حالات، وذلك بعد رصد حالتين جديدتين قادمتين من ايران حيث يتواجد حاليا في قم الإيرانية ١٤٠ كريتيوكويتية كانوا يقومون بزيارات الى ايران وسيرت السلطات الكويتية جسرا جويا لإجلاء الكويتيين المتواجدين في ايران ويتم وضع الكويتيين القادمين من ايران في فندق خصص بالكامل لعزل الحالات القادمة من ايران لمدة أسبوعين.
واكد وزير الصحة الكويتي منع إجازات العاملين في وزارة الصحة من أطباء وممرضين في محاولة لمنع انتشار الفيروس كما قرر مجلس الوزراء الكويتي منع احتفالات العيد الوطني ومنع المسيرات الوطنية التي كانت تنظم وقت الأعياد الوطنية للكويت وعيد التحرير .
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