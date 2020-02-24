اخبار العالم

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كندا إلى 11 شخصًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد مسؤولو الصحة في كندا، اليوم الاثنين، إصابة حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد لتصبح الحالة الـ11 من نوعها في البلاد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وفي بيان له نقلته شبكة "سي

إن إن" الأمريكية اليوم، أكد وزير الصحة بمقاطعة بريتش كلومبيا الكندية "أدريان ديكس" أن الحالة الجديدة هي لشخص يبلغ من العمر 40 عامًا وكان مقربًا من آخر مصاب.


وأوضح البيان أن الحالتين المُشار إليهما "لا تزالا في عزلة بالمنزل، بدعم ومراقبة من فرق الصحة العامة".
جدير بالذكر أن عدد الحالات المصابة بالفيروس داخل كندا ارتفع إلى 11، منها 4 في أونتاريو، و7 في بريتش كلومبيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كندا إلى 11 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا