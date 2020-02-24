ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كندا إلى 11 شخصًا

أكد مسؤولو الصحة في كندا، اليوم الاثنين، إصابة حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد لتصبح الحالة الـ11 من نوعها في البلاد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وفي بيان له نقلته شبكة "سي

إن إن" الأمريكية اليوم، أكد وزير الصحة بمقاطعة بريتش كلومبيا الكندية "أدريان ديكس" أن الحالة الجديدة هي لشخص يبلغ من العمر 40 عامًا وكان مقربًا من آخر مصاب.



وأوضح البيان أن الحالتين المُشار إليهما "لا تزالا في عزلة بالمنزل، بدعم ومراقبة من فرق الصحة العامة".

جدير بالذكر أن عدد الحالات المصابة بالفيروس داخل كندا ارتفع إلى 11، منها 4 في أونتاريو، و7 في بريتش كلومبيا.