ترامب: واشنطن ستوقع صفقة لبيع مروحيات ومعدات عسكرية للهند بقيمة 3 مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليومالاثنين، أن بلاده سوف توقع صفقة لبيع مروحيات ومعدات عسكرية أخرى للهند تقدر قيمتها بنحو 3 مليار دولار وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف ترامب في تصريحات أدلى بها لراديو صوت أمريكا في نشرته باللغة الإنجليزية يقول : إنالعلاقات بين الولايات المتحدة والهند تمضي بصورة طيبة ، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستظل دائمًا صديقًا مخلصًا وداعمًا للشعب الهندي.
مضيفًا "أن حدودنا ستظل مغلقة دائمًا أمام الإرهاب والإرهابيين وجميع أشكال التطرف".
وتابع ترامب يقول : "إن الولايات والهند ملتزمتين بالعمل معًا في مواجهة الإرهاب"،
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وصل فى وقت سابق اليوم الى نيودلهى فى زياة تستغرق 36 ساعة ، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتجارية بين الدولتين ، فيما تعتبر اول زيارة يقوم بها الى الهند منذ تولى مقاليد الرئاسة فى الولايات المتحدة.
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