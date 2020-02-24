وحدات من الجيش السوري تسيطر على قرى بريف إدلب

أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الاثنين، بأن وحدات من الجيش السوري سيطرت على قرى معرة حرمة، ومعرزيتا، وجبالا، بريف إدلب وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت قناة روسيا اليوم في

نبأ عاجل لها دون المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.وأعلنت القوات السورية، صباح اليوم، استعادة السيطرة على عدد من قرى ريف إدلب الجنوبي، مؤكدة تحرير قرى الشيخ مصطفى، والنقير، وكفر سجنة، وأرينبة، وسطوح الدير، بعد معارك مع المجموعات المسلحة.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق اليوم، بتنفيذ الطائرات الحربية السورية ضربات جوية على محيط النقطة التركية في منطقة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي.